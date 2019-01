Que viva Zapata: l'Atalanta serve lo 0-5 a Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornado Duvan Zapata, cinquina Atalanta a Frosinone

LE FORMAZIONI - Tanti assenti per il Frosinone, che si schiera con un 5-3-2 molto abbottonato e trova Valzania in cabina di regia, nuovo acquisto proprio dall'Atalanta. Fuori Ciofani, verso la Cremonese, in avanti ci sono Pinamonti e Campbell. L'Atalanta invece fa a meno di Palomino e Masiello, inserendo Djimsiti e Mancini, più Pasalic che prende il posto di Freuler, infortunato.

UNA SOLA SQUADRA IN CAMPO - Ci vogliono dieci minuti per vedere il primo gol: Gomez lavora il pallone, lo dà indietro a Castagne che a sua volta lo gira per Pasalic: il cross in mezzo trova Mancini, per il suo quinto acuto stagionale, a firmare lo 0-1. Il problema, al di là del vantaggio, è che l'Atalanta sembra sempre padrona del match, vincente in ogni uno contro uno, tanto che l'unica occasione dei ciociari capita sulla testa di Chibsah, senza che però Berisha debba intervenire. Gomez, Zapata e Pasalic vanno vicini al raddoppio, che arriva al quattordicesimo: ancora il croato a servire, un altro colpo di testa a decidere, ma stavolta è di Zapata, per la settima partita consecutiva in rete. A fine primo tempo, così, è 0-2.

POKER ZAPATA - Il Frosinone completa la situazione da sparring partner prendendo il terzo gol dopo due minuti da inizio ripresa, uscendo definitivamente dal campo. Zapata allora non si ferma più, andando a segnare altre tre volte, chiudendo il pokerissimo in maniera quasi imbarazzante per la semplicità da amichevole del giovedì. L'unico spunto dei canarini arriva con una bella giocata di Pinamonti su cui Berisha risponde presente. L'Atalanta sale così a quota 31, a due punti dalla zona Champions.

FROSINONE-ATALANTA 0-5

Marcatori: Mancini 11', Zapata 45', 47', 64' e 73'.

Frosinone (5-3-2)

Sportiello; Ghiglione, Brighenti, Krajnc, Goldaniga, Molinaro (dal 55' Beghetto); Chibsah, Maiello, Valzania (dal 60' Cassata); Campbell (dall'84' Matarese), Pinamonti.

Atalanta (3-4-1-2)

Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, Pasalic (dal 61' Pessina), De Roon (dal 71' Kulusevski), Castagne; Gomez; Zapata, Ilicic.