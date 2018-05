R. Insigne sul futuro: "A Parma c'è tutto per tornare a grandi livelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno offensivo del Parma Roberto Inglese ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato della promozione conquistata con la maglia crociata e del suo futuro: “Abbiamo fatto un miracolo sportivo, non ci aspettavamo di andare in Serie A e il pareggio del Frosinone è stato inaspettato. Però noi non abbiamo mai mollato e alla fine abbiamo colto questo risultato. - continua Insigne come riporta Parmalive.com - Futuro? Non so ancora cosa accadrà, per adesso abbiamo finito il campionato e mi godo le vacanze, poi ci penserà mio padre al futuro. Non è tanto difficile arrivare in Serie A quanto giocarci. A Parma si sta davvero bene, la società è eccezionale e la gente vive di calcio. Hanno tutto a disposizione per tornare a grandi livelli. Ciciretti? Può giocare nel Napoli perché oltre ad essere un grande calciatore è un ragazzo eccezionale".