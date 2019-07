Rabiot: "Bello tornare in campo dopo 8 mesi e debuttare con la Juve"

Non solo De Ligt, oggi ha esordito con la maglia della Juventus anche l'ex centrocampista del PSG Adrien Rabiot. Queste le sue parole su Instagram dopo il ko di misura col Tottenham in ICC: "Molto felice di essere tornato in campo dopo 8 mesi senza giocare. E anche di aver indossato la maglia della Juventus per la prima volta! Buone sensazioni e molte cose positive! Dispiaciuto per il risultato ma andrà sempre meglio. Grazie ai tanti tifosi che ci hanno supportati qui a Singapore", il post del francese.