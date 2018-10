Rabiot e il PSG. La certezza è che non partirà a gennaio

© foto di J.M.Colomo

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Juventus e sugli obiettivi a centrocampo. Adrien Rabiot del Paris Saint-Germain resta nel mirino, a febbraio potrebbe arrivare a zero se dovesse continuare a dire di no alle proposte da 7,5 milioni del PSG di un nuovo accordo. Su Rabiot c'è la Juve, c'è anche il Barcellona, difficilissimo invece che parta a gennaio. Nessun club vuole infatti spendere per un ragazzo che a breve potrebbe essere preso gratuitamente e anche il Paris Saint-Germain vorrebbe provare fino all'ultimo a convincerlo al rinnovo.