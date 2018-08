Rabiot un caso del PSG: è già mercato. Ci sono tre big italiane

© foto di J.M.Colomo

Tutti su Adrien Rabiot. Se il centrocampista francese non dovesse rinnovare con il Paris Saint-Germain, ci sarebbe la fila in Europa. E anche in Italia. E' asta tra Juventus e Milan, spiega oggi La Gazzetta dello Sport, l'Inter è pronta e il Barcellona resta in pressing mentre la Roma, che lo seguiva e quasi lo aveva preso ai tempi di Rudi Garcia, pare ora decisamente più defilata. Adesso guadagna 2 milioni netti a stagione, il PSG vuole aggiungerne altri 3 ma la corte dall'esero è serrata.