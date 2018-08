Rabiot verso l'addio al PSG: Juventus in pole, è sfida al Barcellona

© foto di J.M.Colomo

Adrien Rabiot non vuole rinnovare il suo contratto - in scadenza a giugno 2019 - e probabilmente il PSG si sta rassegnando a perderlo. Stando a quanto riportato da Rai Sport, oltre al Barcellona c'è anche la Juventus, che sarebbe in pole position nella corsa al centrocampista francese con i blaugrana. Altre voci lo accostato anche ad Inter e Milan.