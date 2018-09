Raddoppio della Juve, CR7 si ripete: 2-0, doppietta del portoghese

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima si sblocca, poi si ripete: Cristiano Ronaldo si prende il palcoscenico dell'Allianz Stadium. Raddoppio della Juventus sul Sassuolo, doppietta per il campione portoghese: contropiede condotto da Emre Can che serve a sinistra Ronaldo. Controllo col destro, tiro a incrociare di sinistro: Consigli non può che seguire il pallone mentre gli sfila accanto e si infila, sempre nella stessa porta. Doppietta CR7, la Juve tramortisce il Sassuolo: 2-0 all'Allianz.