Rafinha attende un segnale: il Barça nega il prestito e la Premier chiama

L’Inter e Rafinha non smettono di inseguirsi, e di avere voglia di proseguire il proprio percorso congiunto. Le condizioni, tuttavia, le detta il Barcellona ed al momento non ci sono margini per soluzioni a prezzo di saldo. Il primo contatto tra le parti, in attesa del summit Catalano previsto in settimana, ha infatti dato un riscontro piuttosto tangibile. “Nessuna possibilità di una formula differente da una cessione a titolo definitivo”. Questo il sunto del responso dei blaugrana all’Inter, che dovrà quindi valutare soluzioni diverse se la volontà è davvero quella di mantenere la qualità del figlio e fratello d’arte a disposizione di Luciano Spalletti. Nel frattempo, peraltro, le sirene anche danarose di Liga e Premier hanno iniziato a risuonare, ascoltate e percepite dall’entourage di Rafinha. Priorità all’Inter, beninteso, ma serve un segnale che non è ancora arrivato.