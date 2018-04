Rafinha vuole restare all'Inter. Un altro prestito può risolvere tutto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Rafinha, centrocampista brasiliano arrivato a gennaio dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro più tre di bonus.

Al momento - si legge - difficile pensare che i nerazzurri possano pagare l'intera cifra: il centrocampista brasiliano convince, ma i 38 milioni di euro complessivi sono cifra troppo elevata per motivi di bilancio. Ecco perché il ds Ausilio sta in questi giorni valutando una nuova soluzione: nuovo prestito di Rafinha dal Barcellona per poi riscattare definitivamente il calciatore nel 2019.