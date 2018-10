Raiola: "Prima il Milan non esisteva, ora c'è una proprietà seria"

Il noto procuratore Mino Raiola, intervistato da Rai Sport, ha commentato l'attualità di alcuni fra i suoi assistiti. A partire dai rumors sul possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Al momento non ci sono possibilità, le conversazioni coi club non sono attuali, ma siamo disponibili a parlare. In ogni caso ora ci sono persone normali al comando del Milan, c'è una proprietà seria. Io non ho mai avuto problemi col club rossonero, perché prima il Milan non esisteva".