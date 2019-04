Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic è uno dei sogni di mercato per l'Inter della prossima stagione. Ma come vi abbiamo raccontato ieri difficilmente il croato lascerà il Barcellona, col club che sta lavorando al rinnovo del suo contratto. Intanto lo stesso Raitic, in conferenza stampa, ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro: "Io mi sento bene qui. Sento il calore della gente, aspetto importantissimo per quanto mi riguarda. Sono tranquillo e mi sto godendo ogni momento. Per me non esiste un posto migliore di Barcellona".