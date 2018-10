Rakitic sull'amico Monchi: "L'anno scorso avrei voluto staccargli la testa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tornando a parlare del quarto di finale dell'anno passato perso contro la roma, il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic rivela di aver provato sentimenti di un certo odio nei confronti di Monchi, suo direttore sportivo ai tempi del Siviglia: "Lo volevo uccidere, prendergli la testa e staccargliela. Ciò che ha fatto con la Roma è straordinario. E' il miglior acquisto della roma in non so quanti anni, con tutto il rispetto per i giocatori. Se la Roma è tornata ad essere forte e competitiva gran parte del merito va a lui", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.