Ramires e l'Inter: "Offerta mai arrivata, per ora penso allo Jiangsu"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gioca in Cina tra le file dello Jiangsu Suning e a gennaio sembrava vicino all'Inter. Adesso l'ex Chelsea Ramires (30) ha commentato il mancato trasferimento a Milano: "Se ne è parlato tanto ma, in verità, a me o a qualcuno della dirigenza mai è arrivata qualche proposta dall'Inter. Tornare in Europa? Fra poco compirò 31 anni, penso che potrò stare ancora molto nel calcio. Ho questa volontà di tornare in Europa ma si tratta di un tema che affronterò quando sarà il momento giusto. Adesso mi concentro solo sullo Jiangsu, voglio rispettare il club del quale vesto i colori e che mi ha sotto contratto. Questo è il mio presente e a questo penso ora", ha detto a Lance! come riportato da Fcinternews.it.