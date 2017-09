© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Il Secolo XIX, Gaston Ramirez torna sull'esperienza sfortunata in Inghilterra: "Perché non è andata bene? Non lo so, quando ho giocato ho fatto bene. Il punto è che a volte non ho avuto la continuità. Quando non giochi è difficile riuscire a dimostrare quanto vali. Poi un calcio tanto fisico e magari non ho trovato la squadra giusta per il mio gioco. Però sono comunque cresciuto come calciatore e ora sono qui per dimostrare quanto valgo. Meglio qui o il clima inglese? Non c'è partita (ride). Qui si sta benissimo, lassù sentivo il caldo 15 giorni l'anno".