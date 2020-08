Ramirez resta o no? Intanto la Samp valuta le alternative: puntare su Verre o l'idea Strefezza

vedi letture

Ramirez resta oppure no? Intanto, la Sampdoria valuta le alternative. Una - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è fatta in casa, e potrebbe riguardare la conferma di Verre, rientrato alla base dopo il mancato riscatto da parte del Verona, al termine di una stagione in cui con Juric ha totalizzato 32 presenze, con 3 gol e 4 assist. Il tecnico Ranieri ha ribadito di volere ripartire dal 4-4-2, con il 4-4-1-1 (o con il 4-3-1-2) come alternativa, e l’unico fra gli elementi in rosa che attualmente può ricoprire il ruolo al posto dell’uruguaiano è proprio Verre.

Strefezza - Situazione in divenire: ma poiché il duttile Ramirez è stato utilizzato anche da esterno, la sua eventuale partenza potrebbe portare il diesse Osti a mettere nel mirino un’alternativa in quella posizione come il brasiliano Strefezza, protagonista di una buona stagione con la Spal. Discorso futuribile, la strada resta lunga, ma le possibilità ci sono.