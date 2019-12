Rammarico e 0 punti. Ma l'Hellas conferma la bontà della strada presa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Atalanta-Verona 3-2 (23' Di Carmine, 44' Malinovskyi, 58' Di Carmine, 64' Muriel, 90+3' Djimsiti)

Difesa alta, squadra corta e pressing a tutto campo. Sono queste le armi e gli accorgimenti tattici che mister Ivan Juric ha utilizzato per disegnare un Hellas Verona in grado di mettere in grandissima difficoltà l'Atalanta, nella sfida odierna del Gewiss Stadium. Specialmente nel primo tempo il Verona avrebbe meritato ai punti, vista la bella prestazione dal punto di vista tattico e caratteriale (e al netto degli errori individuali). Alla fine ed in modo piuttosto rocambolesco è l'Atalanta a portare a casa i 3 punti, lasciando a Juric ed al suo Verona qualche buona indicazione dal punto di vista del gioco ma soprattutto tanti rimpianti per il risultato. "La squadra ha fatto bene, ha fatto il massimo eccetto 2-3 disattenzioni", ha detto Juric al termine del match. Un modo come un altro per sottolineare la comunque ottima prestazione dei suoi, l'ennesima di questo finale di 2019. Che anche senza il punto odierno, sfumato negli ultimi istanti, resta un periodo decisamente positivo per l'Hellas, attuale ottava forza del campionato.