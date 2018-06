Ramos si sfoga: "Salah, Karius, mancava solo l'influenza di Firmino..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos, intervistato a un evento di Mediaset, è tornato sul tanto discusso fallo che ha provocato l'infortunio di Mohamed Salah in finale di Champions: "È diventato un caso nazionale. Ho rivisto la giocata: Salah mi afferra per primo il braccio e io cado dall'altra parte, mentre lui si infortuna alla spalla opposta. E dicono che la mia è stata una mossa di judo... Poi c'è Karius, che sostiene di aver avuto una commozione cerebrale a causa di uno scontro con me. Manca solo che Firmino dica che era raffreddato perché gli era caduta addosso una mia goccia di sudore. Scuse a Salah? Ho sentito Salah per messaggio e stava abbastanza bene. Se si fosse fatto delle infiltrazioni, avrebbe potuto giocare nella ripresa. Io a volte l'ho fatto".