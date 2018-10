Ramsey, quanti estimatori. Ma la Serie A appare lontana

Aaron Ramsey è uno dei grandi svincolati dell'estate 2019. Ma è possibile che in realtà il gallese lasci l'Arsenal anche prima, a gennaio, per monetizzare una sua eventuale cessione. Molto dipenderà dalle condizioni, soprattutto di classifica, dei Gunners, ma l'idea è che possa finire come la telenovela Wilshere, finito al West Ham dopo un lunga tira e molla. O forse, in questo caso, l'effetto della separazione può essere molto più rapida.

TANTE SQUADRE SU DI LUI - In Italia si stanno interessando in molte. La Juventus ha in mente Rabiot come colpo da svincolato - una scuola che Paratici può mutuare da Marotta, con un grande acquisto a zero - mentre Milan e Inter guardano interessate. Va detto che i nerazzurri saranno probabilmente liberi da obblighi del fair play finanziario, mentre i rossoneri hanno preso Paquetà. La Roma non sembra della partita, la Lazio potrebbe provarci ma non sarà certo un movimento semplice.

PRIMA LA PREMIER - Così l'impressione è che possa spuntarla, come per Wilshere, un club inglese. L'Everton è pronto a offrire un grande contratto, le altre si muoveranno con il tempo ma anche Chelsea, City e Tottenham potrebbero puntarci. La lista è lunga per chi, oramai, è sempre più lontano dall'Arsenal di Emery.