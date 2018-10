Ramsey rivela: "Nessun rinnovo. Decisione dell'Arsenal"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista dell’Arsenal, Aaron Ramsey, a fine stagione dirà addio al club londinese. Il gallese infatti ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e non ha trovato l’accordo per rinnovarlo con i Gunners. A confermarlo è lo stesso giocatore dopo l’amichevole tra Galles e Spagna: “Pensavamo di essere giunti ad un accordo, ma poi non è stato più così”, ha detto il giocatore sul mancato prolungamento contrattuale. Su Ramsey c’è il forte interesse del Milan. “Se sono deluso? E’ una decisione che hanno preso loro, sono cose che succedono nel calcio, devi solo andare avanti e fare del tuo meglio”, ha confessato Ramsey.