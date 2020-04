Rangnick smentisce l'accordo col Milan: "Nulla di vero, solo qualche contatto in passato"

vedi letture

Ralf Rangnick ha seccamente smentito l'accordo già raggiunto col Milan in vista della prossima stagione. L'attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, nel corso di una intervista rilasciata all'emittente tedesca MDR, ha così risposto alla domanda relativa a un accordo già in essere coi rossoneri: "Non c'è nulla di vero in questa affermazione - ha dichiarato -. Ci sono stati alcuni contatti in passato, ma in questo momento non c'è nulla".