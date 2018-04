Ranieri: "Juventus macchina da guerra. E' questo il problema del Napoli"

© foto di Imago/Image Sport

Claudio Ranieri, attuale tecnico del Nantes che in Italia ha allenato, tra le altre, Juventus, Roma e Fiorentina e che è passato alla storia per il titolo vinto in Premier con il Leicester, ha parlato del nostro campionato e non solo alla Gazzetta dello Sport: "Lo scudetto? La Juve non mollerà di un centimetro. E' una macchina da guerra e risolve i problemi interni senza clamori. Il Napoli? Sta disputando un campionato magnifico ma il problema resta la Juventus. L'eliminazione bianconera dalla Champions? Capisco che non sia facile digerire un'eliminazione al 93' dopo una prestazione straordinaria. Il rigore? Ne ho visti di peggiori, si può dare o no. Il Var non avrebbe risolto la questione anche se io sono a favore della tecnologia".