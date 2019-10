© foto di Insidefoto/Image Sport

Claudio Ranieri è pronto a tornare. Il tecnico testaccino, subentrato a Di Francesco, guiderà domani la Sampdoria contro la 'sua' Roma e commenta a Sky questo primo approccio al mondo blucerchiato: "Settimana bella, propositiva, piena di cose positive: i ragazzi si sono donati, con grande volontà e spirito di sacrificio. Sono particolarmente soddisfatto".

Sfida al passato.

"È una partita che sento particolarmente, faccio questo mestiere per le emozioni e l'adrenalina che riesce a dare. Domani, però, l'adrenalina servirà tutta ad aiutare la Sampdoria".

Fonseca ha detto che non ci voleva, che lei è un grande allenatore.

"Lo ringrazio, ma anche lui è un grande allenatore e ho già visto che ha iniziato bene nel campionato italiano".

Ha parlato con Quagliarella?

"No, ancora no se non in modo superficiale. Presto parlerà lui sul campo".

Domani sarà un buon compleanno per lei?

"Me lo auguro".