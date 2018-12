© foto di Imago/Image Sport

Disastrosa l'ultima tornata di Champions League per le squadre italiane. Dall'illusione di quattro rappresentanti agli ottavi di finale, s'è passati all'eliminazione di Inter e Napoli a favore di Tottenham e Liverpool e alle sconfitte di Juventus e Roma.

Adesso, l'Inghilterra è nettamente avanti all'Italia nel Ranking UEFA per Nazioni e, più che guardare al secondo posto, bisognerà ora fare attenzione alla Germania alle spalle: nel Ranking annuale, infatti, i tedeschi sono avanti di duemila punti e a differenza dell'Italia hanno qualificato tre squadre agli ottavi di Champions. Per mantenere la posizione, sarà necessario non snobbare in alcun modo l'Europa League, competizione in cui Lazio, Inter e Napoli (in attesa di capire le sorti del Milan...) hanno la possibilità di dire la loro, salvo affrontare la competizione al 100%. In basso la grafica.