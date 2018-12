© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Male in Champions League, male in Europa League. Tre giorni disastrosa per le italiane, che nella massima competizione, almeno a livello di ranking si erano difese (Juve senza perdere posizioni, Roma e Inter ne avevano addirittura guadagnata una, solo il Napoli ne aveva perse due). In Europa League, invece, cadono sia Milan che Lazio. Entrambe perdono posizioni dopo le sconfitte arrivate ieri. In basso la grafica.