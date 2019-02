© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato per la pagina YouTube di Marco Montemagno, il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia si è raccontato a tutto campo, partendo dagli inizi difficili: "La vita di noi VIP è molto cambiata di recente, coi telefoni e le fotocamere non si può mai stare tranquilli, neanche quando si è al ristorante con la propria famiglia. Quando giochi però non pensi a niente: io ho avuto un periodo molto complicato qualche anno fa quando la squadra non andava bene e io ero capitano. Tutto l'ambiente esterno era contro di me e per me era come andare al patibolo, ci ho messo molti anni a ripulire l'etichetta che la gente aveva di me. In quel momento non ero pronto ad estraniarmi dal mondo esterno, mi sembrava di non essere più capace di fare un passaggio, credevo di essere scemo. Poi sono andato in Inghilterra e mi sono riconcentrato, ho iniziato un percorso con una persona che mi ha dato una mano e ho ricostruito tutto da capo", le parole riportate da Fcinternews.it.