Raoul Bellanova, la locomotiva rossonera con la Francia nel destino

La Giovane Italia vi porta alla scoperta dei nuovi talenti del calcio italiano, raccontandovi ogni giorno, alle 8:45, le storie dei giovani di casa nostra e dei club che scommettono su di loro

La Primavera del Milan si trova invischiata in una inattesa lotta per non retrocedere in Primavera 2, la seconda serie del calcio giovanile nostrano. Una rincorsa che impegnerà i giovani rossoneri fino all’ultima giornata della stagione regolare, in una annata sicuramente poco fortunata dal punto di vista dei risultati ma nella quale mister Federico Giunti (subentrato a mister Lupi a dicembre) ha saputo far crescere più di un giovane di ottima prospettiva per il futuro. Uno di questi è Raoul Bellanova, terzino classe 2000 che, però, a fine stagione saluterà i colori che lo hanno cresciuto e lanciato fino alle porte del salto al piano superiore.

Talento alla Girondina – Il domani di Bellanova, infatti, parlerà francese. Nella sessione invernale di mercato il laterale destro si è infatti trasferito al Bordeaux, che è riuscito ad aggiudicarselo mettendo sul piatto la considerevole cifra di un milione di euro. Niente male per un ragazzo che attende ancora di fare la prima esperienza da professionista, ma che nella stagione in corso sta dimostrando di avere la stoffa per ritagliarsi un posto al sole nel calcio dei grandi. Il Bordeaux ha scelto di lasciarlo in prestito a Milano fino al termine della stagione, e da gennaio Raoul ha innestato le marce alte facendosi largo a suon di ottime prestazioni. Sono 20 le presenze totalizzate fin qui, tra campionato e Coppa Italia Primavera, condite da un gol segnato e da tre apparizioni in panchina con la prima squadra rossonera. Un rendimento costante e sempre di alto livello, che gli ha permesso di diventare un titolare inamovibile della Nazionale Under 19, con la quale ha disputato tutti gli incontri di qualificazione ad un Europeo che il giovane di scuola rossonera vuole vivere da protagonista.

Freccia a destra – Bellanova ha il classico profilo del laterale di difesa, in grado di battere con quantità e qualità la prediletta fascia destra. La fase offensiva è il suo punto di forza: potenza, velocità e resistenza allo sforzo gli permettono di contare su una struttura atletica davvero notevole per un giovane della sua età. Doti che gli permettono di svettare anche nei duelli uno contro uno, anche se deve ancora migliore sia nella precisione al cross che nei movimenti senza palla, insieme alle situazioni nelle quali gli vengono assegnati compiti di marcatura all’interno della propria area di rigore. Per compiere il definitivo salto di qualità, al quale sarà chiamato nella nuova avventura in terra francese, dovrà lavorare con attenzione sul piano mentale, imparando a interpretare in maniera corretta i vari momenti della partita. Se riuscirà a limare questo e gli altri piccoli spigoli del suo profilo, allora Bellanova potrà davvero puntare a una carriera da protagonista. Dalla Freccia Azzurra di Parabiago (nella periferia milanese, ndr.) al Bordeaux, passando per una trafila di successo nel Milan: l’avventura di Raoul si sposta oltre il confine, per inseguire un futuro radioso nel calcio che conta.