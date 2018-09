Rasmussen inciampa, Parolo segna: Empoli-Lazio 0-1 a inizio ripresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizia la ripresa, e cambia la Lazio: biancocelesti subito in vantaggio, 1-0 a Empoli, grazie alla rete di Marco Parolo. Gol anche abbastanza fortunoso: transizione offensiva di Milinkovic-Savic, palla a sinistra per Lulic che crossa. In area Rasmussen, ingannato dalla deviazione di Di Lorenzo, scivola e Parolo può battere Terracciano da due passi. Subito Parolo, subito Lazio nella ripresa.