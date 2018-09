Rastelli fa visita alla Roma: "Kluivert forte. Futuro? Ho voglia di rientrare"

L'ex tecnico del Cagliari Massimo Rastelli ha parlato a Sky Sport dopo la visita all'amico Di Francesco al centro sportivo di Trigoria: "Di Francesco è un grande amico e un grande allenatore, per me era un'opportunità per aggiornarmi. Mi piace vedere altri tecnici all'opera, quindi ne ho approfittato. Abbiamo giocato insieme alla Lucchese, poi ci siamo ritrovati a Piacenza. Cosa mi ha colpito? Tutto, ma non dovevo venire qua per capire quanto è bravo Eusebio. Ha il polso della situazione e la squadra lo segue, gli faccio i complimenti. Justin Kluivert? Mi ha fatto un'ottima impressione, così come lo scorso anno Under. Ha bisogno di tempo per capire il nostro calcio, ma si vede che è un ragazzo pieno di qualità. Barella? Con me è diventato titolare in A a 19 anni. Quando i giovani sono bravi gli allenatori li fanno giocare. Secondo me ci sono tanti giovani bravi in Italia, devono crescere solo dal punto di vista della personalità. E con l'esperienza, con le partite, possono farlo. Il mio futuro? Il mio percorso è stato positivo, ho vissuto anni fantastici. Purtroppo è capitato di dover star fermo, ma spero di rientrare presto. Contatti? Ancora è presto, siamo alle prime battute quindi giusto aspettare e continuare ad aggiornarsi".