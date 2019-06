Raul Albiol non lo meritava

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci sono modi e modi. Ci sono frasi da pesare e soppesare, soprattutto se dall'altro lato c'è chi alla tua causa ha dedicato gli anni migliori e l'ha fatto con professionalità e modi garbati. Raul Albiol per il Napoli di Aurelio De Laurentiis non è stato un calciatore qualsiasi. E' un difensore centrale che è arrivato dal Real Madrid nel pieno della sua maturità calcistica e ha permesso al reparto arretrato partenopeo di fare un incredibile salto di qualità. Nelle ultime sei stagioni è stato il pilastro della squadra azzurra, con Benitez poi con Sarri e anche con Ancelotti, che ha indicato in una recente intervista l'assenza dello spagnolo come principale motivo della flessione della squadra. Al suo fianco e anche grazie al suo aiuto è cresciuto un calciatore come Kalidou Koulibaly, che adesso apprezza e vuole mezza Europa perché tra i migliori. Grazie alle sue qualità morali, alla sua capacità di fare gruppo e di dare i consigli giusti, il Napoli negli ultimi anni ha creato un gruppo unito, granitico.

Raul Albiol con la maglia del Napoli ha collezionato 234 presenze ufficiali. E' arrivato nell'estate 2013, a quasi 28 anni, e ha deciso di andare via sei anni dopo, a 33 anni inoltrati, per avvicinarsi a casa. Lui che è di Valencia ha deciso di dire sì al Villarreal per chiudere la carriera a una manciata di chilometri dalla sua città, dai suoi luoghi. Scelta legittima, condivisibile e che non dovrebbe intaccare un rapporto che ha dato tanto a Raul Albiol e al Napoli. Una scelta, soprattutto, che non meritava l'uscita di ieri di Aurelio De Laurentiis: "Su Manolas stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato il suo disinteresse a proseguire con il Napoli, dato che non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia".