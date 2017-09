Ravanelli a TMW: "Dybala, ho un consiglio per te. Barcellona fragile dietro"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della lunga intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha parlato così di Dybala e della gara di domani col Barcellona: "Domani può succedere di tutto. Sicuramente la Juventus dovrà fare una partita completamente diversa rispetto a quella col Chievo. Il Barcellona è una squadra che può segnare in ogni momento, così come la Juve, ma che in difesa mostra una certa fragilità. Anche i bianconeri però hanno avuto qualche problemino dietro ultimamente. I gol potranno arrivare insomma da un momento all'altro, sia da una parte che dall'altra. Dybala? Dybala sa bene di essere già in uno dei club più importanti del mondo. C'è un detto che dice: 'Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova'. Chi meglio di me può saperlo? Anche io me ne sono andato dalla Juventus, nonostante non abbia firmato poi il Barcellona o il Real Madrid".