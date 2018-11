Real, i motivi della bocciatura di Conte: 5 richieste eccessive e catenaccio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

El Pais rivela alcune interessanti indiscrezioni sul mancato approdo di Antonio Conte sulla panchina del Real Madrid. Dopo aver ascoltato le parole di Sergio Ramos, il tecnico italiano avrebbe voluto imporre al club campione d'Europa cinque condizioni: uno stipendio di oltre 10 milioni di euro, più anni di contratto rispetto a quelli che gli erano stati proposti, la possibilità di portare cinque componenti del suo staff, un grande investimento nella finestra invernale del mercato e pieni poteri sulle operazioni in entrata e in uscita. Richieste che, ovviamente, hanno lasciato perplessi e spaventato i dirigenti del Real, terrorizzati dall'idea di ingaggiare un allenatore che avrebbe spaccato lo spogliatoio e da molti ritenuto catenacciaro, in contraddizione con quello stile di gioco offensivo ricercato da sempre.