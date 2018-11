Real in attacco e Barça in difesa: il mood del mercato che verrà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Real Madrid all'attacco e Barcellona in difesa. Non è il riassunto frettoloso di un Clasico, ma piuttosto un modo per spiegare le dinamiche di mercato che dovrebbero riguardare le due grandi di Spagna nel prossimo mercato invernale e che potrebbe di conseguenza coinvolgere anche le mosse dei club di casa nostra. Sia per chi dovrà riuscire a resistere agli attacchi economici dei due top club per tenersi stretti i suoi gioielli come l'Inter nel caso di Mauro Icardi da una parte e Milan Skriniar dall'altra, e sia per chi dovrà rintuzzare le offensive castigliane e catalane rispetto a possibili obiettivi di mercato che obbligheranno a sfidare il blasone delle iberiche. De Ligt per esempio, apprezzato in Italia ma già da tempo nel mirino del Barça, o ancora Edin Dzeko, identificato assieme a Dybala come ultima idea delle Merengues. Insomma una situazione da tenere monitorata, con la speranza che i club di casa nostra riescano a tenere duro.