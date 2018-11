Real, lesione al collaterale per Nacho. Anche Casemiro ko, Roma a rischio

© foto di J.M.Colomo

Doppia tegola in casa Real Madrid. Casemiro ha subito una distorsione alla caviglia destra e rischia di stare fermo tre settimane. Più grave la situazione per Nacho: il centrale classe 90 ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro. Per lui lo stop sarà decisamente più lungo, da 2 a 3 mesi.