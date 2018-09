Real, Lopetegui su Modric: "Estate intensa ma ora è vicino al top"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Julen Lopetegui, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in sala stampa in vista della Roma parlando anche di Luka Modric e della sua estate travagliata tra Mondiale e mercato: "Per quanto riguarda la preparazione è vero che dopo il Mondiale i giocatori vengono reintrodotti con calma. Tutti i problemi che hanno avuto all'inizio, sono superati. La rosa è molto forte e tutti i giocatori sono potenziali titolari nella mia squadra. Modric sta bene, anzi, sempre meglio. La sua estate è stata intensa. Naturale che abbia bisogno di tempo per arrivare al top, ma ogni giorno va meglio".