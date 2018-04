Real Madrid, Carvajal: "Fallo netto di Benatia su Vazquez"

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniel Carvajal, difensore del Real Madrid, commenta così il passaggio del turno in Champions League ed il rigore concesso per il contatto fra Benatia e Vazquez: "Abbiamo commesso tanti errori e la Juventus ne ha approfittato per segnare. Questo è il calcio, lo abbiamo visto con il Barcellona a Roma. Dobbiamo comunque festeggiare per il passaggio del turno. Il fallo di Benatia su Vazquez? È netto, lo tira giù chiaramente. Se non lo avesse colpito, probabilmente avrebbe segnato". Lo riporta AS.com.