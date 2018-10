Real Madrid, Conte vuole con sé Icardi. Anche Alaba nel mirino

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Secondo quanto riportato da Don Balon Antonio Conte avrebbe già alcuni nomi in agenda per rinforzare il Real Madrid, già a gennaio, in caso il tecnico italiano rimpiazzasse Julen Lopetegui. David Alaba e Mauro Icardi sono i due giocatori in cima alla lista dei desideri. Il terzino austriaco andrebbe a coprire un eventuale addio di Marcelo, sul quale da tempo c'è l'interesse della Juventus. E si andrebbe a porre rimedio al problema del gol, evidenziato dalla partenza di Cristiano Ronaldo.