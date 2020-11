Real Madrid, i possibili convocati per l'Inter. Fuori Sergio Ramos e Benzema, ok Casemiro

Il Real Madrid non avrà due totem come Sergio Ramos e Karim Benzema per la sfida contro l'Inter di mercoledì sera. Zinedine Zidane ha svelato all'interno dello spogliatoio il gruppo che viaggerà verso Milano. Dentro Casemiro, recuperato dopo il Coronavirus e quindi reintegrato nel gruppo, mentre sei calciatori non saranno convocati: Sergio Ramos, Alvaro Odriozola, Federico Valverde, Karim Benzema, Luka Jovic e Eder Militao.