Real Madrid, Navas verso il rinnovo. Juve sempre più lontana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta ABC, il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire a Keylor Navas il rinnovo nonostante l'arrivo di Courtois, per prolungare la sua permanenza in Spagna almeno fino al 2021, un anno oltre la naturale scadenza dell'accordo ora in essere. In questo modo Navas andrebbe a guadagnare 5 milioni di euro, uno in più rispetto all'attuale ingaggio, rinunciando così alle voglie di addio manifestate in questi mesi, che lo avevano portato ad offrirsi alla Juventus.