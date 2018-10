Real Madrid, ore contate per Lopetegui: i big spingono per Conte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta con il Levante, la Champions League che incombe, i nomi imponenti dello spogliatoio in svolta. Non è il momento più semplice della carriera di Julen Lopetegui, ed i risultati del Real Madrid ne sono testimonianza eloquente. Non è un mistero che la Casablanca stia valutando gli spiragli per una rivoluzione totale, coinvolgendo pareri illustri di un gruppo che ha costruito pagine indimenticabili della storia del calcio recente. Modric, Benzema, Marcelo e Bale sono i fautori di un cambiamento designato, che nel passato nemmeno troppo lontano del Real Madrid (ricordate l’avvicendamento Benitez-Zidane?) modificò in maniera inoppugnabile il destino del club più blasonato d’Europa scrivendo nuove pagine di leggenda. Oggi ci risiamo, nella settimana che sancirà il futuro di Lopetegui e probabilmente aprirà le porte di Valdebebas ad un nuovo allenatore, chiamato a mettere in pratica la rivoluzione. Ed in tempo di guerra, di difficoltà, il nome di Antonio Conte è quello che più di ogni altro solletica e convince. Chi cerca una svolta, non può che puntare su di lui.