Real Madrid, Perez svela il perché del trasferimento di CR7 alla Juventus

© foto di J.M.Colomo

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha svelato finalmente i dettagli sull’addio di Cristiano Ronaldo. Come riportano gli spagnoli di Ok Diario, il numero uno merengue lo ha fatto durante la miniassemblea dei delegati del club, spiegando come si è arrivati ad accettare un'offerta inferiore (100 milioni pagabili in due esercizi, ndr) alla cifra stabilita dalla clausola rescissoria (un miliardo di euro, ndr). “Le clausole che il Real fissa per i suoi giocatori sono dissuasorie - ha detto il numero uno dei campioni d'Europa -. La cessione più remunerativa quest'anno è stata quella di Cristiano. Lui voleva andar via per motivi personali e quando tutti convergono sulla stessa soluzione si arriva a un accordo. Al Real nessuno dava più dei 100 milioni offerti dalla Juventus. Ronaldo non possiamo fare altro che ringraziarlo per tutto quello che ha fatto con questa maglia. È il migliore di sempre dopo Di Stefano e questa sarà sempre casa sua”.