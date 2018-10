Real Madrid, raddoppia Marcelo. E l'esultanza allontana il mercato

© foto di J.M.Colomo

Raddoppia il Real Madrid contro il Viktoria Plzen in Champions League. Al 56' è infatti Marcelo a fissare il punteggio sul 2-0 per la squadra di Lopetegui, con una bellissima conclusione a scavalcare il portiere in uscita. Nell'esultanza, l'esterno brasiliano da tempo accostato alla Juventus ha esultato verso i propri tifosi toccandosi ripetutamente lo stemma del Real sulla maglia.