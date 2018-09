Real Madrid-Roma 2-0: Bale raddoppia in contropiede

© foto di J.M.Colomo

Raddoppio del Real Madrid sulla Roma al 13' della ripresa. In contropiede, Gareth Bale non lascia scampo a Olsen, sfruttando un assist geniale di Luka Modric con una splendida conclusione in diagonale. La Roma stava attaccando a testa bassa e si è esposta fatalmente alla velocità dei giocatori di casa.