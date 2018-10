Real Madrid, settimana decisiva per Lopetegui: Conte in attesa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid pensa al futuro, e nel tour de force che attende i ragazzi di Lopetegui nella prossima settimana potrebbe arrivare la risposta al futuro immediato delle Merengues. Infatti secondo quanto riportato nella serata di ieri su Sportitalia da Alfredo Pedullà si segnalano i primi contatti tra la proprietà del club castigliano ed Antonio Conte. Uno scenario che potrebbe convincere l’ex allenatore del Chelsea a lasciare da parte le sue controversie con la proprietà dei Blues per immergersi appieno in una nuova avventura professionale. Levante, Champions e Barcellona rappresentano l’ultima chiamata per Lopetegui. La sua panchina è bollente e Antonio Conte è in lista d’attesa.