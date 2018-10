Real Madrid, spogliatoio bollente: assist per Conte

© foto di J.M.Colomo

La rivoluzione di Madrid prosegue sotto traccia, ma ispirata dai pareri forti di molti giocatori importanti dello spogliatoio campione d’Europa. Sotto accusa i metodi di Lopetegui ed il suo sistema di gioco, che di fatto sembra non valorizzare le caratteristiche di calciatori che hanno fatto spesso la differenza nella storia recente delle Merengues. Luka Modric per esempio, non sta avendo un rendimento paragonabile a quello che ha fatto di lui il giocatore simbolo del 2018, e le valutazioni del croato sono che questo dipenda dalle richieste tattiche del suo attuale allenatore. Anche Gareth Bale e Marcelo spiccano tra i “dissidenti”, allontanando Lopetegui dalla Casa Blanca ed aprendo lo scenario a ciò che potrà accadere se le cose dovessero precipitare. Antonio Conte rappresenta la potenziale risoluzione a tutti questi problemi.