Real Madrid, Vazquez: "Juve rivale complicato, ci renderà la vita dura"

© foto di J.M.Colomo

L'attaccante del Real Madrid Lucas Vazquez ha parlato a margine di un evento pubblico soffermandosi anche sul sorteggio di Champions che ha accoppiato il Real Madrid alla Juventus: "La Juve è un rivale complicato, un club storico del calcio europeo, sicuramente ci renderà la vita difficile. Noi però vogliamo fare le cose bene e passare anche questa eliminatoria. Juve diversa da quella di Cardiff? Si, sono momenti diversi. La Juve ora sta bene, è in testa in Serie A e sarà sicuramente difficile. Hanno grandi giocatori come Buffon, Higuain, Dybala...".