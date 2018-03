Real Madrid, Zizou si gioca la carta Champions. Fallimento Liga

© foto di J.M.Colomo

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - Il Real Madrid quest'anno in campionato non è praticamente mai stato in corsa per la vittoria finale. Merito di un Barça che non conosce sconfitta, ma anche colpa di una rosa che ha faticato non poco a carburare, soprattutto nella prima parte di stagione. E Zidane, in questo scenario, non sembrava in grado di dare una svolta (oltre al ritardo in campionato, è arrivato il secondo posto nel girone di Champions). Poi però, data per persa la Liga, sono arrivate le sfide a eliminazione diretta in Europa ed è uscita fuori la vera natura Blancos. Non a caso Zizou è stato protagonista della storica doppietta in Champions. E quest'anno per molti può arrivare la tripletta, Juventus permettendo.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Le due Champions vinte consecutivamente hanno regalata a Zizou il rinnovo fino al 2020. Un riconoscimento giusto e meritato per l'uomo voluto fortemente da Florentino Perez. Che però come detto quest'anno sta faticando. Detto che la Champions resta l'obiettivo prioritario dalle parti di Valdebebas, la debacle in Liga non può passare inosservata. E alla fine della stagione si metterà tutto sulla bilancia per tirare le somme e prendere decisioni in un senso o nell'altro. Ma, oggi, sembra davvero difficile immaginare un Real Madrid senza Zinedine Zidane in panchina.

Contratto fino al 30 giugno 2020.

Stipendio: 10 milioni di euro.

Permanenza: 70%