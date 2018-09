Real, Perez punge l'Inter per Modric: "Per una cessione serve trattare"

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid è stato al centro del calciomercato estivo. Per una volta però soprattutto per quello in uscita. Prima la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus poi l'affare Luka Modric con l'Inter, terminato diversamente. Florentino Perez, all'interno di un'intervista per Mundo Deportivo, ha toccato il tema delle cessioni, e delle modalità attraverso cui queste possono avvenire. "Le clausole non esistono semplicemente perché siano pagate - ha commentato il presidente delle Merengues, che ha poi aggiunto -. Perché avvenga una cessione, bisogna trattare. Noi non volevamo vendere Cristiano, ma lui voleva andar via per motivi personali e abbiamo capito che, dopo tutto quello che ha fatto per noi, dovevamo lasciargli la possibilità. Abbiamo fatto il massimo che potevamo".