Rebic il salvatore, il Milan pesca ancora il jolly croato per vincere

Tre vittorie di fila in campionato per il Milan. E’ la prima volta che succede in questo campionato, e non è un caso che sono arrivate dopo lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Tutta questione di mentalità e convinzione, anche quando le partite sono difficili. Il Brescia ha disputato una bellissima gara, e solo un immenso Donnarumma ha salvato i rossoneri dal subire gol, ma poi ci ha pensato Ante Rebic a siglare il gol vittoria, con un’azione nata proprio dai piedi di Zlatan. Magic moment per l’attaccante croato che in due partite ha trovato tre volte la rete, e sta dimostrando che con impegno e volontà si può emergere dalle difficoltà. Il croato infatti voleva andare via nel mercato di gennaio, ma poi il cambio di modulo e la fiducia che gli sta concedendo Pioli lo ha convinto a rimanere e ora è diventato un fatto importante.

Il Milan torna sesto, aspettando la partita del Cagliari contro l’Inter, e si rilancia in zona Europea: “Il nostro obiettivo è l'Europa, dobbiamo continuare così, non dobbiamo rilassarci, ci aspetta un'altra battaglia in Coppa Italia martedì. Guardiamo partita per partita, non ci fermiamo, andiamo avanti e speriamo di vincere più partite possibili", ha confessato Gigio Donnarumma alla fine della partita, premiato come migliore in campo per aver salvato il Milan nel secondo tempo con parate decisive. Stefano Pioli ha messo l’Europa nel mirino dopo questa mini rincorsa in classifica: “Stiamo guarendo, siamo una squadra completamente diversa da dove siamo partiti, abbiamo cambiato posizioni sul campo e soprattutto l'atteggiamento della squadra”.