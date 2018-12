Record su record: Juve, anche il PSG alle spalle. E in trasferta si vola

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus va avanti di record in record. La vittoria nel derby sul Torino porta infatti i bianconeri a 46 punti in Serie A, sui 48 fin qui disponibile. Un record che continuna a essere condiviso a livello europeo, ma il PSG si stacca: nei principali campionati europei, soltanto il Manchester City della scorsa stagione e il Barcellona 2012/2013 hanno tenuto un passo analogo a quello della squadra di Allegri in questa annata, mentre quest'anno appunto il PSG alla 16^ aveva pareggiato due partite.

Non solo un record europeo, però: con questo successo i bianconeri hanno infatti eguagliato, come evidenzia Opta, la propria miglior striscia di vittorie consecutive in trasferta nella sua storia in Serie A. L'appetito vien mangiando, si direbbe.