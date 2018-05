Reina a Il Mattino: "Nessun rapporto con soggetti in odore di camorra"

Pepe Reina è tornato sulle vicende di questi giorni, con le sue frequentazioni con i fratelli Esposito che lo hanno portato a un deferimento presso la Procura Federale. In un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino, l'ormai ex portiere del Napoli ha detto: "Non è gradevole. Non mi ritengo una persona coinvolta nell’ambiente di cui si parla da giorni sui giornali. Ogni giorno vedo titoli che mi riguardano, persino i miei genitori in Spagna sono raggiunti da notizie che mi associano a fatti di camorra. Vorrei battere su questo punto: non ho avuto alcun rapporto con clan, boss o soggetti in odore di camorra".